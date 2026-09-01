Caggiano, un immobile comunale ospiterà il progetto Dopo di noi

A Caggiano prende forma un progetto dal forte valore sociale e umano: l’immobile comunale situato in località Calabri sarà presto ristrutturato per ospitare il programma “Dopo di noi”, un’iniziativa rivolta alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Riqualificazione e dignità per le persone con disabilità

L’intervento non si limita alla semplice riqualificazione di una struttura, ma punta alla realizzazione di un luogo pensato per offrire sicurezza, dignità e concrete possibilità di vita indipendente a chi, una volta terminato il supporto della famiglia, rischia di rimanere senza punti di riferimento.

Percorsi di autonomia e inclusione territoriale

Attraverso lavori di ampliamento e adeguamento funzionale degli spazi, l’edificio sarà impiegato per svolgere percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale. Le attività verranno pianificate in sinergia con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Un modello di comunità inclusiva a Caggiano

Il progetto “Dopo di noi” costituisce un passo significativo verso una comunità più attenta e inclusiva, in grado di prendersi cura delle persone più fragili e di assicurare loro non soltanto assistenza, ma anche opportunità di crescita, relazioni umane e qualità della vita.

Un investimento per il futuro e la vita indipendente

L’obiettivo primario è la creazione di un ambiente familiare e accogliente, all’interno del quale ciascun ospite possa proseguire il proprio percorso personale, sviluppando competenze e autonomie in un contesto protetto ma aperto alla socialità. Si tratta di un investimento rivolto al presente e al futuro, fondato sul diritto di ogni persona a vivere con dignità anche in assenza dei nuclei familiari di origine.