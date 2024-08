Caggiano: terminata la due giorni di solidarietà per l’acquisto di attrezzature pediatriche in Malawi | VIDEO

Di fronte a un pubblico numeroso e partecipe, si è conclusa la due giorni dedicata alla Missione di Padre Mario Pacifici in Malawi a Caggiano culminata con l’entusiasmante spettacolo dell’Alleluya Band.

“La nostra comunità, ha sottolineato il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ha dimostrato ancora una volta un grande senso di responsabilità, raccogliendo quasi 5.000 euro per l’acquisto di attrezzature neonatali destinati all’ospedale pediatrico di Balaka, un traguardo senza precedenti per Padre Mario e i suoi ragazzi qui in Italia.

Un sentito ringraziamento va al nostro parroco don Angelomaria Adesso, ai ragazzi e ragazze dell’oratorio estivo, alla GopiAnpas, e alle aziende Comaca e Trasporti Adesso, per la loro essenziale collaborazione e per l’impegno dimostrato nel fornire un supporto concreto a chi è in difficoltà”.