Caggiano, sarà attivato uno sportello catastale decentrato

Il Comune di Caggiano, guidato dal sindaco Modesto la Mattina, ha espresso la volontà di attivare sul territorio comunale uno sportello telematico decentrato autogestito al fine di consentire l’erogazione al pubblico del servizio di consultazione telematica delle banche dati catastali. L’Ente pertanto stipulerà un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

L’iniziativa

Lo sportello verrà gestito dal personale individuato tra i dipendenti comunali, e rientra nell’ambito degli interventi in corso di attuazione per la digitalizzazione dei servizi dell’Ente. “L’attivazione di tale sportello telematico assume particolare rilievo e valenza, in quanto consentirà l’erogazione al pubblico di un servizio utile e gratuito”, fanno sapere da palazzo di città.

La visura catastale consente la consultazione degli atti e degli elaborati catastali e permette di acquisire: i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati) e i relativi elenchi immobili; i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili; i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie); le monografie dei Punti Fiduciali e dei vertici della rete catastale; l’elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica); i dati (protocollo e data) degli di aggiornamento catastale e delle relative note.