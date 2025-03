Caggiano: la strada “Isca-Pantanelle” da provinciale passa alla gestione Anas, l’intervista al sindaco, Lamattina | VIDEO

La strada provinciale “Isca-Pantanelle” nel comune di Caggiano, da strada provinciale passa di competenza all’Anas. Un’arteria che ha conosciuto negli anni una serie di criticità a partire dallo stato in cui versano le gallerie, spesso al buio, ricadenti proprio nel territorio comunale di Caggiano.

L’annuncio del sindaco, Modesto Lamattina

“La novità importante, ci ha spiegato il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, è che stiamo facendo la stessa operazione della SS19ter, cioè il passaggio di competenza dalla Provincia di Salerno all’Anas, per garantire investimenti importanti, per le due gallerie sotto Caggiano, che hanno una gestione costosissima. Insieme al Comune di Sant’Angelo Le Fratte, ha aggiunto Lamattina, stiamo portando avanti questo progetto. Ci stiamo interfacciando con Anas Basilicata, con la Regione Basilicata, con Anas Campania, grazie anche all’apporto della Provincia di Potenza e della Provincia di Salerno. Nel più breve tempo possibile , ha assicurato il primo cittadino, cercheremo di far passare la SP 442 “Isca-Pantanelle” alla gestione dell’Anas”.