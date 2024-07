Caggiano: autoarticolato si incastra sul “Massavetere”, il mezzo pesante stava attraversando il ponte nonostante i divieti

Un autocarro con targa italiana si è bloccato sul ponte Massavetere della SS19ter nel territorio di Caggiano. Il ponte è attualmente oggetto di importanti lavori di sicurezza. Era stato stabilito un senso unico alternato con limite di velocità a 30 km/h, insieme al divieto di transito per mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate. Nonostante i segnali di divieto ben visibili, il conducente ha cercato di superare il ponte, danneggiando il proprio veicolo. L’uomo è stato multato dai Carabinieri della stazione di Caggiano.

L’attraversamento del ponte da parte dei mezzi pesanti, nonostante i divieti, sul quale sono in corso importanti interventi strutturali, era stato oggetto di diverse segnalazioni da parte del sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, e anche di un incontro che il primo cittadino aveva chiesto ed ottenuto con il Prefetto di Salerno. Proprio in quell’occasione fu ribadita la necessità di maggiori controlli, sia per salvaguardia degli utenti che per l’incolumità degli operai al valoro sull’infrastruttura.

L’incontro si chiuse con la decisione di incrementare i controlli, che in effetti ci sono, ma che sembra proprio, non scoraggino sempre, ad avere comportamenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità. Quanto accaduto è stato denunciato anche sulla pagina Facebook del Comune di Caggiano: “L’autista, nonostante gli innumerevoli e ripetuti segnali di divieto, ha tentato di attraversare il ponte, danneggiando l’autoveicolo e subendo pesanti sanzioni da parte dei Carabinieri della stazione di Caggiano. Ricordiamo che il ponte Massavetere, per motivi di sicurezza, è percorribile solo dagli autoveicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate. Nelle settimane scorse sono state attivate anche le segnalazioni delle limitazioni in vigore sulla Ss19ter sui pannelli a messaggio variabile sia sulla A2 che sulla SS407 Basentana”.