Caggiano: anche lo scuolabus si colora con le maschere del Carnevale

Oggi, “giovedì grasso“, ha ufficialmente inizio la settimana più attesa dell’anno, quella che porta con sé colori vivaci, risate contagiose e una carica di allegria che coinvolge grandi e piccini.

L’iniziativa di Caggiano

Il Carnevale è finalmente arrivato, il periodo più divertente e spensierato dell’anno, soprattutto per i bambini, che lo aspettano con ansia per travestirsi, ballare e festeggiare. A Caggiano, il Carnevale non è solo una festa che si vive nelle piazze e nelle strade, ma anche nei piccoli dettagli che rendono speciale l’atmosfera di questi giorni. Quest’anno, in particolare, è stato organizzato un divertente e colorato allestimento dello scuolabus, pensato per celebrare l’occasione in modo simpatico e originale.

Tra gioia, colori e divertimento

Il veicolo che ogni giorno accompagna i bambini a scuola si è trasformato in un mezzo pieno di allegria, ricoperto di decorazioni festose e travestimenti fantasiosi che evocano tutta la magia del Carnevale e che sicuramente rendono più gioioso il viaggio verso la giornata scolastica degli alunni e delle alunne del bordo situato nel Tanagro.