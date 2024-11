Caggiano, al via la riqualificazione del campo di calcetto

Il Comune di Caggiano è stato ammesso a un importante finanziamento per la riqualificazione del campo di calcetto “M.L. King”. Questo finanziamento, reso possibile grazie al Decreto del Ministero dell’Istruzione n.448/2024, ammonta a 281.844,52 euro e rientra nelle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente nella Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3.

Gli interventi

La riqualificazione del campo di calcetto rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle strutture sportive e ricreative nel nostro comune. Grazie a questo investimento, non solo si intende riattivare un’area fondamentale per le attività sportive giovanili, ma si vuole anche promuovere uno stile di vita attivo e sano all’interno della comunità. Il progetto prevede interventi mirati volti a rendere il campo di calcetto più funzionale e attrezzato, garantendo un’adeguata fruibilità per le scuole, le associazioni sportive e i cittadini.

Opera finanziata dal Pnrr

L’ottimizzazione delle strutture permetterà di ospitare eventi sportivi, tornei e attività promozionali che coinvolgeranno non solo i giovani, ma anche le famiglie e gli amanti dello sport. Nella stessa area, quella scolastica, ci sono altri due importanti cantieri finanziati sempre con fondi del PNRR, quello della mensa scolastica per un importo di circa mezzo milione di euro e quello relativo al nuovo polo per la Scuola dell’Infanzia, per un finanziamento di circa 5 milioni di euro.