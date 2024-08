Accorpamento scuole a Caggiano: il Consiglio di Stato boccia la richiesta di fusione, la sentenza definitiva il 17 settembre

Il dibattito sull’accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Caggiano con l’Omnicomprensivo di Polla continua a tenere alta l’attenzione nell’area. Recentemente, il comune di Caggiano ha ottenuto una vittoria significativa presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che ha accolto il ricorso contro la fusione scolastica prevista per l’anno 2024/2025. Tuttavia, la questione non è ancora conclusa, poiché la Regione Campania ha presentato un appello al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione della sentenza del TAR.

La discussione al Consiglio di Stato a settembre

Nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha reso noto il suo decreto: ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Regione e ha fissato la discussione del caso in camera di consiglio per il 17 settembre. Questa decisione è interpretata dal comune di Caggiano come un chiaro segnale di fiducia nella giustizia amministrativa e come un’ulteriore conferma della validità delle motivazioni addotte nel ricorso.

Gli amministratori locali, esprimendo soddisfazione per l’esito dell’istanza cautelare, sottolineano come le ragioni fornite dalla Regione Campania siano state nuovamente bocciate.