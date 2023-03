Cadono pezzi di intonaco, paura ad Agropoli: colpite due auto

Ieri sera si sono verificati momenti di panico in via Gabriele D’Annunzio, una strada che si trova a pochi passi dal centro di Agropoli. Dopo una pioggia battente, dei pezzi di intonaco si sono staccati da un palazzo e sono precipitati sulla strada, colpendo due auto parcheggiate: una Maserati e una Smart.

Cade intonaco: il caso

Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell’incidente, anche se la zona in cui è avvenuto è densamente popolata e sede di alcune attività commerciali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto a rimuovere i pezzi di intonaco ancora a rischio caduta e a garantire la messa in sicurezza dell’area circostante.

La polizia municipale, presente sul posto, ha accertato i danni e ha monitorato la circolazione stradale. Durante le operazioni di soccorso, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per garantire la sicurezza dei cittadini.

I precedenti

Si ritiene che la causa della caduta dell’intonaco sia stata la pioggia intensa caduta nelle ore precedenti, che ha causato una perdita di aderenza della malta di cemento che ha fatto staccare i pezzi di intonaco dal palazzo.

Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per le persone, ma l’incidente ha causato dei danni alle due auto colpite. Nelle scorse settimane si è verificato un episodio simile in centro, in piena piazza Vittorio Veneto.