Crolli di intonaco nel centro di Agropoli: sindaco ordina messa in sicurezza

AGROPOLI. Crolli di intonaco in un edificio del centro di Agropoli, ordine di messa in sicurezza da parte del sindaco Adamo Coppola. L’episodio circa un mese fa in Corso Garibaldi.

Crolli di intonaco nel centro di Agropoli: il fatto

Nel tardo pomeriggio di una domenica di febbraio dei pezzi di intonaco sono rovinati in piena isola pedonale rischiando di colpire un passante.

Per fortuna le attività presenti in zona, tra cui un bar e dei negozi, erano chiusi altrimenti sarebbe stata maggiore la possibilità che qualcuno venisse colpito. Sul posto gli agenti di Polizia Municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Il provvedimento

Informato dai caschi bianchi dei crolli di intonaco da un edificio del centro, il primo cittadino ha firmato l’ordinanza allo scopo di garantire l’incolumità pubblica.

Starà ai proprietari, in solido tra loro, procedere alla messa in sicurezza entro 30 giorni dal provvedimento. Qualora ciò non avvenga si procederà d’ufficio con procedura in danno dei proprietari del fabbricato e segnalazione all’autorità competente.