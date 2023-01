Cade in una grata, paura per un 23enne. A salvarlo i Vigili del Fuoco

Momenti di paura ieri sera a Pontecagnano. Un uomo è rimasto ferito dopo il cedimento di una grata. Stando alle prime ricostruzioni il 23enne aveva parcheggiato la sua auto in via Scontrafata, una zona commerciale della città. Si stava dirigendo presso una delle attività commerciali prossime al Maximall. Salito sul marciapiede, una delle grate per il deflusso delle acque ha deduto. Il giovane è precipitato di qualche metro.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Salerno.

Il 23enne è stato estratto dal tombino non senza difficoltà dai caschi rossi e poi affidato alle cure dei sanitari. Necessario il trasferimento all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno; per fortuna non ha riportato serie conseguenze, ciò anche perché la presenza di materiale accumulato sotto la grata ne ha attutito la cadua.

Le indagini

Le ricostruzioni della dinamica dell’incidente sono affidate agli uomini della polizia municipale. L’area è stata interdetta e messa in sicurezza in attesa di interventi per la sua definitiva sistemazione. Come sia accaduto l’incidente e se vi sono responsabilità lo stabiliranno le ricostruzioni dei caschi bianchi e la relazione che stileranno i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.