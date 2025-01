Cade da una scala: grave il 50enne di Casal Velino. Trasferito al Cardarelli di Napoli

Si trova in condizioni critiche l’uomo di 50 anni, di Casal Velino, vittima di un incidente domestico avvenuto giovedì pomeriggio.

La ricostruzione

L’uomo, mentre svolgeva lavori di manutenzione, è caduto da una scala intorno alle ore 16, riportando un grave trauma cranico che lo ha fatto precipitare in coma, ricoverato presso il reparto di rianimazione dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere stato soccorso sul posto dai sanitari dei 118.

L’uomo versa in gravi condizioni

Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, tanto da rendersi necessario il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Sfortunatamente essendo ormai sera, l’elicottero non ha potuto decollare dalla base di Salerno-Pontecagnano, come avviene di norma, ed è stato necessario attivare il servizio dalla base di Napoli dopo quasi un’ora e mezza di attesa. Un ritardo che ha suscitato perplessità e critiche.

Nel frattempo, il 50enne è stato trasferito al Cardarelli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.