Cade da una balaustra e precipita nel vuoto: paura per una donna ad Eboli

La notizia si è diffusa nel cuore della notte e ha tenuto tantissime persone col fiato sospeso. “Incidente stradale in via Statale 19, un ferito grave, un morto”. Veloce è corsa la notizia. Alterata, distorta, ingigantita. Intanto, sul posto immediatamente sono arrivati i soccorsi. Era da poco passata l’una della notte. I vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri, diversi residenti si sono ritrovati nei pressi di una pizzeria.

L’incidente

Una donna, pare in evidente stato di ebrezza, sarebbe caduta da una balaustra che costeggia la Strada Statale per poi precipitare nel vuoto sottostante. Attimi di panico. I residenti richiamati dalle urla disperate della donna sono accorsi in strada e subito hanno lanciato l’allarme.

I soccorsi

La signora è stata raggiunta con le scale estratte dai mezzi di soccorso dei caschi rossi. Immobilizzata è stata trasportata in ospedale. Qui, i sanitari di turno, si sono presi cura di lei. Non sarebbe in pericolo di vita.

La signora, conosciuta in zona tra Eboli e Campagna, in passato sarebbe stata affidata ai servizi sociali ma, a quanto pare, avrebbe molto spesso rifiutato assistenza e cure.

Sarebbe suo il gesto di bloccare il comizio elettorale di un candidato alla carica di Sindaco, durante la scorsa competizione ebolitana e anche in quella occasione, in evidente stato di alterazione, fu necessario l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.