Cadde da una scala: non ce l’ha fatta il 50enne di Casal Velino

Non ce l’ha fatta il luogotenente Corrado Scola, comandante della stazione dei Carabinieri di San Damiano d’Asti, deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo dieci giorni di coma. L’uomo, 50 anni, originario di Casal Velino, era rimasto vittima di un incidente domestico il 2 gennaio mentre si trovava nella sua abitazione per le festività natalizie.

La dinamica

Stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da una scala a pioli, battendo violentemente la testa. Ritrovato privo di coscienza, era stato soccorso e ricoverato d’urgenza prima all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e poi trasferito al Cardarelli. Molto apprezzato nell’Arma, il luogotenente Scola era in servizio da anni a San Damiano, dove aveva ricoperto il ruolo di vicecomandante e poi di comandante.

Il cordoglio

La sua scomparsa ha lasciato sgomenti i colleghi e le comunità di Casal Velino e San Damiano d’Asti, che si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore.