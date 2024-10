Bussentina: iniziano i disagi. Aprono i cantieri sui viadotti, dureranno due anni

Partiranno nella giornata di domani 2 Ottobre i lavori che interesseranno per diverso tempo, circa 24 mesi, la strada statale 517 “Bussentina”. Più precisamente, l’investimento per un valore complessivo di 10 milioni di euro riguarderà i viadotti che compongono l’importante arteria: “Santelia II”, “Santelia I” e “Zerme”.

Lavori definiti fondamentali per una strada statale percorsa ogni anno da migliaia di automobilisti. Il primo intervento che riguarderà il viadotto Santolia II, dal valore di 3 milioni di euro, comporterà l’interdizione del tratto di strada in questione e la deviazione del traffico veicolare lungo un by pass provvisorio, costruito ad hoc e di circa 100 metri, che sarà attiguo al tratto stradale interdetto.