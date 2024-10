Bussentina, autovelox in arrivo: sarà attivo da lunedì

Sta per entrare in funzione un nuovo autovelox sulla Strada Bussentino, nel tratto che collega Sanza a Buonabitacolo. L’impianto fisso, che verrà posizionato al chilometro 30, sarà attivo dalla prossima settimana in entrambe le direzioni; imporrà un limite di velocità di 70 km/h.

Autovelox sulla Bussentina, l’iniziativa del comune di Buonabitacolo

L’iniziativa, voluta dal Comune di Buonabitacolo, mira a garantire una maggiore sicurezza stradale in un tratto di strada particolarmente delicato, caratterizzato da una pendenza significativa e da un elevato volume di traffico. Proprio su questo rettilineo, due anni fa, si verificò un incidente mortale che coinvolse due camion.

Le polemiche

Tuttavia, la notizia dell’installazione dell’autovelox ha suscitato non poche polemiche tra gli utenti della strada. In molti temono che il dispositivo possa essere utilizzato principalmente per rimpinguare le casse dell’Ente, piuttosto che per garantire la sicurezza. Sui social network si moltiplicano i commenti che mettono in dubbio l’effettiva necessità dell’autovelox e che denunciano il rischio di un aumento delle multe.

Alcuni cittadini propongono soluzioni alternative, come l’installazione di un tutor su tutta la Bussentina, un sistema di controllo della velocità più efficace e meno invasivo per gli automobilisti. Altri, invece, sottolineano come la presenza di un autovelox fisso possa scoraggiare le infrazioni e contribuire a ridurre il numero degli incidenti.

Il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, ha difeso la scelta di installare l’autovelox, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini.

Sarà il tempo a dire se l’installazione del nuovo autovelox sulla SS18 porterà i risultati sperati.