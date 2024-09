Bussentina, al via interventi sul viadotto Santo Lia II: limitazioni alla circolazione

Lungo la strada statale 517 Var “Bussentina”, a Caselle in Pittari ha preso il via un intervento di manutenzione sul viadotto ‘Santo Lia II’, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

Possibili disagi alla circolazione sulla Bussentina

Nel dettaglio, a partire da oggi – lunedì 30 settembre – sarà attivo il senso unico alternato dal km 12,370 al km 12,770 per permettere l’esecuzione di attività propedeutiche alla interdizione della tratta stradale ed alla conseguente deviazione della circolazione – a partire da mercoledì 2 ottobre – lungo un attiguo bypass provvisorio, realizzato ad hoc da Anas.

Lungo tale bypass la circolazione verrà regolamentata con il senso unico alternato fino al prossimo 9 ottobre, per permettere il completamento delle attività di realizzazione della opportuna segnaletica; successivamente il cantiere sul bypass verrà rimosso ed il transito potrà fruire della intera carreggiata.

Le opere

L’intervento – la cui ultimazione è fissata entro la prossima estate – consisterà, principalmente, nella demolizione dell’impalcato in calcestruzzo armato e nella ricostruzione di uno ex novo con una struttura moderna, mista acciaio-calcestruzzo, realizzata con travi a doppio “T” in carpenteria metallica collegate da una soletta in cemento armato, nel rinforzo delle pile e rifacimento dei pulvini e delle spalle, nella installazione di moderni sistemi antisismici ed in opere complementari quali l’installazione di nuove barriere di sicurezza stradale, realizzazione della nuova pavimentazione e della relativa segnaletica.