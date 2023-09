Busitalia Campania, biglietti in vendita nella rete DropPoint

Busitalia Campania (Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) amplia la sua rete di distribuzione digitale per la vendita dei titoli di viaggio.

Grazie alla nuova modalità di acquisto offerta dalla rete DropPoint, i passeggeri del trasporto pubblico locale potranno acquistare i titoli di viaggio, in maniera facile e veloce, direttamente nei diversi punti venditi presenti su tutto il territorio.

Cos’è DropPoint

DropPoint è la piattaforma digitale web-based di A-Tono dedicata al mondo del retail, che comprende Poste Private, Tabacchi, Edicole, Cartolibrerie, negozi di Elettronica e altre categorie commerciali. Grazie a questa partnership, Busitalia Campania offre ai suoi clienti una soluzione innovativa per l’acquisto dei titoli di viaggio direttamente presso una vasta rete di punti vendita sul territorio regionale.

Come funziona

L’acquisto dei titoli di viaggio tramite DropPoint è semplice e veloce. I passeggeri devono solo comunicare al gestore del punto vendita il comune di partenza e quello di arrivo, nonché la tipologia di biglietto desiderata (corsa singola o giornaliero). A questo punto, il terminale genererà uno scontrino con un QR Code valido come titolo di viaggio, che funge da biglietto contenente tutte le informazioni necessarie, tra cui data e ora di emissione, origine e destinazione, tipologia di biglietto e periodo di validità. Questo sistema garantisce agli utenti l’accesso a tutta la gamma di titoli di viaggio per qualsiasi comune di partenza e arrivo. A differenza dei tradizionali titoli di viaggio, i ticket con QR Code avranno una scadenza prefissata: tre ore dall’acquisto per la corsa semplice o entro la mezzanotte della giornata di acquisto per il giornaliero. Inoltre, sarà possibile acquistare biglietti “differiti” fino a sette giorni prima della data di viaggio, comunicando al gestore del DropPoint il giorno e l’ora in cui si intende utilizzare il biglietto.

L’offerta

Busitalia Campania si impegna a offrire ai suoi passeggeri soluzioni innovative e pratiche per semplificare l’esperienza di viaggio e promuovere l’uso del trasporto pubblico locale. L’ampliamento della rete di vendita digitale dei titoli di viaggio è un passo fondamentale per migliorare l’accessibilità ai trasporti pubblici e ridurre l’uso dei tradizionali biglietti cartacei.

Ai quasi 2.400 esercizi PuntoLIS già attivi, si aggiungono ora oltre 1.500 punti vendita DropPoint situati nelle diverse province della Regione Campania, tra cui 352 nella Provincia di Salerno, 789 nella Provincia di Napoli, 90 nella Provincia di Avellino, 74 nella Provincia di Benevento e 214 nella Provincia di Caserta.