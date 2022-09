Roccadaspide: rilascio di certificati anagrafici anche presso le edicole

Novità per le edicole di Roccdadaspide. Queste attività non sono soltanto rivendite di libri e giornali ma veri e propri presidi di cultura e informazione, luoghi di incontro e socializzazione. Le edicole sono riferimenti per ottenere servizi, scelte in particolare dagli anziani che si rivolgono al proprio edicolante di fiducia, talvolta anche soltanto per avere informazioni o assistenza in un mondo sempre più digitale.

Roccadaspide: i certificati anagrafici stampabili anche presso le edicole

Da queste considerazioni parte la scelta del Comune di Roccadaspide che punta ad implementare i compiti delle edicole rendendole un punto di riferimento anche per taluni servizi comunali.

«Il Comune di Roccadaspide – fanno sapere da palazzo di città – intende assicurare ai cittadini residenti nel proprio territorio che hanno necessità di accedere ai servizi demografici, in particolare a quegli utenti che hanno maggiore difficoltà ad utilizzare la rete internet per interagire con gli uffici comunali, diversi punti di accesso autorizzati, equamente distribuiti sul territorio, in grado di facilitare l’espletamento della procedura per l’acquisizione di documenti e certificati presso gli sportelli comunali dedicati».

Questo compito può essere riservato proprio alle edicole, grazie anche ad un protocollo d’intesa stipulato tra l’Anci, la Federazione italiana Editori Giornali e le organizzazioni sindacali, cui anche il Comune rocchese ha scelto di aderire.

I servizi

Tra i servizi che verranno assegnati alle edicole di Roccadaspide, dunque, ci sarà anche la possibilità di rilasciare certificati di Anagrafe e Stato Civile.

«Consentire l’accesso al rilascio/stampa della certificazione on-line delle edicole rappresenta un indubbio vantaggio per i cittadini, in quanto rende più prossimo alla loro abitazione il reperimento dei certificati anagrafici e di stato civile; per i Comuni, in quanto riduce la quantità di certificati richiesti allo sportello dai cittadini», osservano da palazzo di città.