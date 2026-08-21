Buongiorno da InfoCilento: l’Almanacco di venerdì 21 agosto 2026

Buongiorno e benvenuti all’appuntamento quotidiano con l’Almanacco di InfoCilento. Oggi, venerdì 21 agosto 2026, vi accompagniamo tra meteo, eventi in provincia di Salerno, il santo del giorno, un tuffo nella storia e le notizie più lette di ieri sul nostro portale. Tutto quello che serve per iniziare bene la giornata, in un solo articolo.

Meteo, Cilento e Salerno: giornata di sole con rischio di qualche rovescio

Il tempo si mantiene stabile e caldo su tutta la provincia, ma con qualche variabilità in più rispetto ai giorni scorsi.

Salerno : cielo prevalentemente soleggiato, temperature comprese tra 25° e 30°. Le percentuali di pioggia salgono al 45%, quindi non è escluso qualche rovescio isolato, soprattutto nelle ore più calde.

: cielo prevalentemente soleggiato, temperature comprese tra 25° e 30°. Le percentuali di pioggia salgono al 45%, quindi non è escluso qualche rovescio isolato, soprattutto nelle ore più calde. Cilento (zona Agropoli): giornata di sole pieno, temperature tra 24° e 31°, con probabilità di pioggia più contenuta, intorno al 15%.

In generale il caldo estivo non dà tregua: il weekend si preannuncia stabile, con temperature in ulteriore salita nei prossimi giorni. Consigliata la solita accortezza per chi va al mare nelle ore centrali della giornata.

Eventi in provincia di Salerno del 21 agosto

Non manca l’offerta di eventi e appuntamenti estivi in giro per il territorio:

Teggiano : la grande musica chiude l’estate 2026. Sul palco del centro storico si esibiscono Simona Sciacca e i Four Seasons, in un doppio appuntamento gratuito che si ripete anche il 23 agosto.

: la grande musica chiude l’estate 2026. Sul palco del centro storico si esibiscono Simona Sciacca e i Four Seasons, in un doppio appuntamento gratuito che si ripete anche il 23 agosto. Stella Cilento : prosegue fino al 23 agosto il festival “Cùntaria”, giunto alla nona edizione, tra cibo tipico, arte e le leggende del Monaciello.

: prosegue fino al 23 agosto il festival “Cùntaria”, giunto alla nona edizione, tra cibo tipico, arte e le leggende del Monaciello. Sapri: continua “Sapri Eventi 2026” allo Stadio Comunale, la rassegna musicale che nei giorni scorsi ha visto protagonisti Sal Esposito e i Napolitudine, con altri grandi nomi in arrivo nei prossimi giorni.

Chi cerca musica, sagre o serate all’aperto ha dunque solo l’imbarazzo della scelta tra costa e entroterra cilentano.

Il Santo del giorno: San Pio X

Il 21 agosto la Chiesa cattolica ricorda San Pio X, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto, Papa dal 1903 al 1914. Nato a Riese, in provincia di Treviso, è ricordato per le riforme liturgiche, per aver promosso la comunione ai fedeli fin dalla prima infanzia e per il suo stile umile e vicino alla gente, che gli valse il soprannome di “Papa buono” ancor prima di Giovanni XXIII. Fu canonizzato nel 1954.

Accadde oggi, 21 agosto

Alcuni fatti storici legati a questa data:

1911 – Il celebre dipinto La Gioconda di Leonardo da Vinci viene rubato dal Museo del Louvre di Parigi dall’italiano Vincenzo Peruggia, un furto che renderà l’opera ancora più celebre in tutto il mondo.

– Il celebre dipinto La Gioconda di Leonardo da Vinci viene rubato dal Museo del Louvre di Parigi dall’italiano Vincenzo Peruggia, un furto che renderà l’opera ancora più celebre in tutto il mondo. 1959 – Le Hawaii diventano ufficialmente il 50° stato degli Stati Uniti d’America.

– Le Hawaii diventano ufficialmente il 50° stato degli Stati Uniti d’America. 1964 – Muore a Yalta, in Crimea, Palmiro Togliatti, storico segretario del Partito Comunista Italiano.

– Muore a Yalta, in Crimea, Palmiro Togliatti, storico segretario del Partito Comunista Italiano. 1973 – Nasce Sergey Brin, informatico e imprenditore russo-statunitense, tra i co-fondatori di Google.

– Nasce Sergey Brin, informatico e imprenditore russo-statunitense, tra i co-fondatori di Google. 1979 – Scompare Giuseppe Meazza, tra i più grandi calciatori italiani di sempre, a cui è dedicato lo stadio di San Siro a Milano.

– Scompare Giuseppe Meazza, tra i più grandi calciatori italiani di sempre, a cui è dedicato lo stadio di San Siro a Milano. 1991 – Fallisce in Unione Sovietica il tentativo di golpe contro Mikhail Gorbaciov.

– Fallisce in Unione Sovietica il tentativo di golpe contro Mikhail Gorbaciov. 2017 – Una spettacolare eclissi solare totale attraversa l’intero territorio continentale degli Stati Uniti.

Le notizie più lette di ieri, 20 agosto, su InfoCilento

Ecco un riepilogo delle notizie che hanno tenuto banco ieri sul nostro portale:

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