Buonabitacolo, tutto pronto per la VII edizione del Carnevale: ben 4 appuntamenti in programma | VIDEO

E’ tutto pronto per la settimana edizione del Carnevale di Buonabitacolo organizzato dall’Associazione “Sorriso della Solidarietà” con il sostegno della cooperativa “Il Sentiero” ed il patrocinio del Comune di Buonabitacolo, guidato dal sindaco Giancarlo Guercio.

La realizzazione dei carri

Un lavoro quello per realizzare i carri di Carnevale, che quest’anno sono ispirati ai mitici personaggio Looney Tunes, iniziato già da alcuni mesi. In un grande garage messo a disposizione dal Comune e in un altro locale privato, circa una ventina di persone, guidate da Gianna Mandarano hanno cominciato a lavorare prima la cartapesta e poi ad assemblare i vari pezzi di personaggi alcuni dei quali avranno anche degli effetti speciali. Un evento quello del Carnevale di Buonabitacolo che coinvolge tutta la comunità, dai piccolissimi ai più grandi. Sono tre gli appuntamenti in programma. Il primo il 23 febbraio, con partenza alle 15:00 dagli impianti sportivi e arrivo in piazza Agorà e gli altri il 2, 4 e 9 marzo, sempre partenza alle 15:00 dal campo sportivo.