Buonabitacolo: pensionato muore in strada, i cani vegliano il suo corpo

Tragedia a Buonabitacolo nella serata di ieri. Un pensionato di 80 anni è morto improvvisamente mentre portava a spasso i suoi cani. I fedeli animali sono rimasti accanto al corpo del padrone fino all’arrivo dei soccorsi.

I fatti

L’uomo si trovava in una zona periferica del paese quando è stato colto da un malore. I cani, accortisi di quanto accaduto, hanno iniziato a vegliare sul corpo del padrone e ad abbaiare per attirare l’attenzione.

Alcuni passanti, allertati dai latrati dei cani, si sono avvicinati al luogo del malore e hanno immediatamente chiamato il 118 e i carabinieri. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

Salma già liberata

I carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso. Stando a quanto emerso, il pensionato sarebbe morto per cause naturali. Non è stata quindi disposta l’autopsia; la salma è stata già liberata.