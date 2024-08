Buccino Volcei: prende forma la truppa di patron Del Chierico | VIDEO

Annata del centenario alle porte per il Buccino Volcei, formazione inserita nell’ostico girone B d’Eccellenza. Il club caro al patron Gaetano Del Chierico, ormai una realtà del massimo torneo dilettantistico regionale, proverà a dire la sua grazie ad una squadra di tutto rispetto.

Buccino Volcei: la rosa rossonera

A disposizione di mister Carlo Graziani, affiancato dal vice Francesco Pecora e dal DS Sabatino Lordi, tra i pali linea verde con Palladino ed Isernia, che proveranno ad abbassare la saracinesca rossonera, mentre in difesa annunciati i vari Cirone, Dellacasa e Pierce. A completare il pacchetto arretrato, poi, i giovani Serra, Del Giudice, Petrozzino, Ruoppolo, Savastano, Rovezzi e Mammoliti.

In mediana, invece, la creatività di Titarelli, Montemarani, De Vasconcelos e Sannia, mixata dagli under Iasevoli, Balzano, Buono, Ciccone e Di Tommaso.

Attacco con molti ‘over’ che dovranno assicurare un buon bottino di reti viste le presenze di Guatieri, Hefiane, Gonella, Raiola e Sorriso, oltre ai promettenti Braghetto ed Angelino.

Permanenza poi per Ebrima Gibba, centrocampista che elogia pubblicamente il patron Gaetano Del Chierico:

“Ancora insieme per il sesto anno consecutivo. Non era scontata la sua permanenza a Buccino, perché dopo il campionato straordinario dello scorso anno molte squadre, anche di categoria superiore, si sono fatte avanti per assicurarsi le prestazioni di un calciatore polivalente in grado di spostare gli equilibri di ogni singola gara. Senza cifre sul contratto, guardandoci negli occhi, ci siamo stretti la mano”.

Le parole del tecnico Carlo Graziani

In ottica campionato l’undici volceiano è reduce dall’ amichevole persa per 3-0 con la Nocerina, formazione di categoria superiore, allo stadio “Antonio Medici” di Polla.

In precedenza i test congiunti con il Città di Campagna, team di Promozione battuto per 5-0 sempre a Polla, ed il Martina, altra squadra di quarta serie che si impose per 3-0 al “Coviello” di Viggiano. A riguardo il tecnico Carlo Graziani ha dichiarato:

“I risultati di queste amichevoli ci interessano poco. Importante, invece, è mettere minutaggio nelle gambe e quei concetti sui quali stiamo lavorando nella testa. Stiamo alzando i ritmi durante questi test, considerando anche la caratura diversa degli avversari che affrontiamo. Nonostante le gambe pesanti vedo i frutti di queste prime settimane. I ragazzi stanno rispondendo al meglio, sono soddisfatto. Vogliamo arrivare pronti alla Coppa Italia dove affronteremo Ebolitana e Salermun Baronissi, dobbiamo affinare quei meccanismi che ci dovranno accompagnare per l’intera stagione”.