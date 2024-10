Buccino, così Franco Arminio racconterà l’invisibile

Lo sguardo, la voce e le parole di Franco Arminio, importante poeta e narratore contemporaneo, sono i doni di benvenuto per chi visiterà il borgo antico di Buccino, con il suo sorprendente Parco archeologico urbano. Da oggi gli ospiti troveranno infatti in Arminio un accompagnatore d’eccezione, capace non tanto di raccontare i luoghi, quanto di condividerne il senso profondo: quel lato intangibile e, appunto, invisibile, fatto di stratificazioni di tempo e suggestioni che, spesso, solo la sensibilità di un autore riesce a cogliere e restituire.

Installazioni con contenuti audiovisivi

Tutto questo, grazie alle nuove installazioni in grado di rilasciare contenuti digitali audiovisivi di cui lo stesso Arminio è autore e protagonista: una sorta di racconto seriale, fruibile con estrema semplicità attraverso smartphone e tablet, che si snoda per le strade dell’antico borgo, una tappa dopo l’altra.

“Avevamo – spiega il sindaco di Buccino Pasquale Freda – la possibilità di realizzare una nuova segnaletica turistica digitale per il nostro centro storico. Il desiderio dell’Amministrazione era quello di assecondare la sperimentazione di modalità nuove e più accattivanti, a partire dall’idea di utilizzare le installazioni come pagine attraverso le quali sviluppare un vero e proprio racconto. Per questo, però, era necessario coinvolgere nel progetto un narratore non solo bravo e capace, ma anche sintonizzato con lo spirito di una piccola comunità che intende usare la cultura come strumento di crescita collettiva“.

“I nostri paesi – aggiunge Franco Arminio – non devono smettere di raccontare storie. Tornare a narrarsi è una delle chiavi dalle quali partire per resistere a una contemporaneità che, troppo spesso, minaccia l’anima profonda dei luoghi. Anche per questo ho accettato di lasciarmi coinvolgere in questo progetto e auspico che la mia voce e le mie parole possano accompagnare gli ospiti di Buccino in una sorta di viaggio di scoperta, che mi piace immaginare mite e solenne, per le vie del centro storico“.

L’iniziativa

Il percorso dal titolo ‘Volcei ArcheoFabulae – Franco Arminio racconta l’invisibile’ è stato realizzato dal Comune di Buccino e finanziato dal GAL ‘I Sentieri del Buon Vivere’ con fondi del PSR Campania. La produzione è stata curata dall’agenzia Noema ICC di Salerno che, oltre a Franco Arminio, ha voluto coinvolgere nel processo realizzativo anche Roberto Tarasco, per la direzione artistica dei contenuti, e i documentaristi Davide Demichelis e Alessandro Rocca per la realizzazione dei contenuti audiovisivi.

“Questa volta ho giocato a fare il curatore/archeologo – è il commento di Roberto Tarasco, regista teatrale e scenografo che collabora stabilmente agli spettacoli di Gabriele Vacis e ha curato allestimenti, fra gli altri, per Marco Paolini, Alessandro Baricco ed Alessandro D’Avenia – un archeologo che studia le civiltà e le culture umane e le relazioni con l’ambiente circostante. Un lavoro di cesello per mettere in relazione un paese ricchissimo di storia e di storie, il più grande e unico paesologo al mondo, due infallibili documentaristi e una formidabile agenzia genius loci del territorio. L’alchimia ha creato dieci ritratti poetici, dieci tessere di un mosaico per svelare artisticamente, almeno in parte, le tante Buccino che si sono stratificate nel tempo”.

“Chi trova Buccino, trova un tesoro – aggiunge Davide Demichelis, regista e documentarista conosciuto anche per il programma Rai ‘Radici’ e per il recente docufilm ‘A nord di Lampedusa’ – un tesoro che, come tutti i preziosi, è nascosto. O meglio: lo era, da secoli. Oggi non lo è più: nel suo Parco archeologico si possono ammirare molte testimonianze del glorioso passato dell’antica città di Volcei. Testimonianze che meritano l’attenzione dei visitatori, che spesso non arrivano fino qui. Ecco perché è importante offrire a più persone l’opportunità di raggiungere questo piccolo centro, anche grazie al contributo di questo progetto“.

L’itinerario ‘Volcei ArcheoFabulae – Franco Arminio racconta l’invisibile’ verrà presentato alle ore 18 di sabato 12 ottobre a Buccino, nella Sala Fiammenghi del Chiostro degli Eremitani. Un momento di condivisione con la comunità locale e con i referenti istituzionali del territorio al quale, oltre al sindaco Pasquale Freda, saranno fra gli altri presenti Franco Arminio e Roberto Tarasco. L’itinerario ha carattere stabile; i contenuti resteranno fruibili, in maniera libera e gratuita, a beneficio di quanti visiteranno il borgo storico di Buccino e il Parco archeologico dell’antica Volcei.