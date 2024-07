Brucia la pineta di Campolongo.Tempestivo intervento dei soccorsi

Incendio ad Eboli. È successo questa sera lungo la fascia pinetata che si snoda nel territorio comunale ebolitano verso Foce Sele.

Brucia la pineta tra lo spartifuoco in lotto 10 e 11 lato fiume Sele e brucia la zona in lotto 12/13. Le fiamme hanno avvolto tutto quanto era presente in zona e necessario si è reso l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni, delle squadre di Sma Campania e della Protezione Civile di Eboli coordinata dal caponucleo Saverio De Caro.

Fuoco a Campolongo, fiamme e danni

In lotto 10/11 sarebbero andati distrutti almeno 300 metri quadrati di vegetazione, dall’altro nel lotto 12/13 le lingue di fuoco avrebbero devastato addirittura oltre

1000 metri quadri di pineta. La zona più danneggiata sarebbe quella nei pressi dell’ex vivaio forestale.

Lingue di fuoco, probabilmente per mano dolosa, hanno avvolto la vegetazione presente in zona e mandato a fuoco ettari di terreno. Devastazione generale e danni ingenti.

La chiamata alle forze dell’ordine e il tempestivo intervento dei caschi rossi, dei volontari del Nucleo comunale di Protezione Civile e delle squadre di Sma Campania di ha scongiurato il peggio. Sul posto insieme alla Polizia Municipale del capitano Mario Dura anche il Sindaco di Eboli Mario Conte.

I fuochi accesi in più punti farebbero pensare alla mano dell’uomo che ha agito e quindi al rogo doloso ma nelle prossime ore saranno gli inquirenti a stabilire ufficialmente le cause del vasto incendio.