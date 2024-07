Brucia il Salernitano: incendi a Salerno, Baronissi e in Costiera Amalfitana

È un’estate caldissima anche sul fronte incendi per la provincia di Salerno. Dal Cilento alla Costiera Amalfitana il territorio è martoriato dalle fiamme, con migliaia di ettari di vegetazione in fumo, veri e propri disastri ambientali, come quello accaduto nell’area militare di Persano, a circa 5-6 km dalla prima caserma, dove sono andati a fuoco circa 60mila tonnellate tra ecoballe dalla Tunisia e rifiuti, e concreti pericoli per la popolazione visti i numerosi focolai a ridosso di abitazioni. È stato un martedì nero, o meglio di fuoco, per diversi comuni e anche per Salerno: la notte scorsa un rogo è divampato sul Colle Bellaria, sulle colline al di sopra del quartiere residenziale di Sala Abbagnano.

Diversi i focolai che hanno tenuto al lavoro i vigili del fuoco

I caschi rossi hanno dovuto lavorare per ore per mettere in sicurezza l’area e scongiurare che le fiamme potessero arrivare a ridosso delle abitazioni. A fuoco anche la Divina, un altro incendio ha interessato, in nottata, la vegetazione in località Fuenti di Cetara, lungo un costone di proprietà privata. Le operazioni di spegnimento proseguono anche in mattinata: un tratto sulla strada statale 163 “Amalfitana”, tra Cetara e Vietri sul Mare, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni e sono in azione anche mezzi aerei.

Sempre per motivi di sicurezza e per le operazioni di spegnimento dell’incendio, nel corso della mattinata lungo l’asse stradale era stato attivato il senso unico alternato. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione. “La viabilità verrà ripristinata non appena possibile”, fa sapere Anas. Ma è emergenza roghi anche a Baronissi. Nel pomeriggio di ieri un grosso incendio si è sviluppato nella zona collinare alle spalle del quartiere Nuova Irno. Le alte fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato un’area che purtroppo è stata più volte soggetta a episodi simili. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento.