Bretella Eboli – Agropoli, un altro comune dice “Si”. Ecco i motivi

Un altro comune dà il proprio assenso alla bretella Eboli – Agropoli. Si tratta di Lustra. L’amministrazione comunale, seguendo l’esempio di altri centri dell’alto Cilento ha deciso di esprimersi favorevolmente ad un’opera che invece viene contestata da alcuni comitati, associazioni ed enti (su tutti il comune di Eboli) della piana del Sele.

La scelta del comune di Lustra

La bretella collegherebbe Agropoli alla A2, nei pressi di Eboli. Ciò permetterebbe al Cilento di uscire dal suo atavico isolamento.

«A mio giudizio, non potrebbe un territorio aspirare a proporsi come attrattore turistico se in estate, solo per percorrere il tratto Battipaglia – Agropoli, occorrono quasi due ore», ha spiegato Luigi Guerra, primo cittadino lustrese.

I motivi del “Si”

«Lo stesso discorso vale anche per tutti gli altri aspetti legati all’economia in genere e alla qualità della vita; penso ai trasporti o alla possibilità di esportare i prodotti della terra o dell’artigianato, o di dare rilancio al commercio e alle piccole imprese locali che devono competere sul mercato globale e nazionale», ha aggiunto.

Quindi, facendo seguito a quanto deliberato anche da altre amministrazioni, il Comune di Lustra «ha ritenuto di aderire ad un’opera non solo fondamentale, ma essenziale, nel breve e nel lungo periodo; un’opera peraltro auspicata anche in passato proprio nell’ottica di superare il secolare isolamento del Cilento».