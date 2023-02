Bretella Agropoli – Eboli, Rizzo: situazione attuale non più tollerabile

Il Consiglio comunale di Castellabate, con una Delibera del 15 febbraio 2023, ha espresso all’unanimità il proprio sostegno al progetto per la realizzazione della bretella autostradale Agropoli-Eboli.

Il progetto

La bretella autostradale, che collegherà l’autostrada A2 alla variante SS 18, potrebbe ridurre notevolmente i tempi di accesso ai collegamenti autostradali, offrendo benefici reali ai piccoli comuni che altrimenti sono penalizzati dalla mancanza di infrastrutture funzionali e importanti.

La realizzazione del progetto, oltre a migliorare la qualità della vita dei residenti, che spesso si spostano per lavoro e necessità personali, apporterà benefici anche all’intero sistema turistico. Infatti, un paese ben collegato e con infrastrutture adeguate può aspirare a diventare una meta turistica di rilievo sia a livello nazionale che internazionale.

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha sottolineato l’importanza del progetto per il turismo della zona: “La mancanza di collegamenti diretti con l’accesso alla rete autostradale costringe i nostri turisti a viaggiare per ore anche per semplici spostamenti. Una destinazione turistica di grande valore deve avere infrastrutture funzionali e importanti, non solo di collegamento con i paesi vicini, soprattutto nei mesi di maggior affluenza turistica. La situazione attuale non è più tollerabile e il progetto di una nuova brevettata autostradale rappresenta una grande opportunità per la zona.”