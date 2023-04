Bretella Agropoli – Eboli: ecco tutte le date del dibattito pubblico

La bretella Agropoli – Eboli è ormai al centro della discussione nell’area sud della provincia di Salerno. Il confronto è infuocato, come ha dimostrato la presentazione del dibattito pubblico avvenuta ad Agropoli, nel corso della quale non sono mancate contestazioni al progetto, con il sindaco Franco Alfieri che si è lasciato andare ad uno sfogo che ha fatto discutere, soprattutto per la frase «Democrazia fa rima con idiozia».

Bretella, le tappe del dibattito pubblico

Le prossime tappe della discussione sul progetto di collegamento veloce tra l’autostrada A2 del Mediterraneo e la SS18, giungono proprio nelle zone che maggiormente contestano il progetto.

Tra una settimana, giovedì 27 aprile alle ore 18:00, appuntamento presso l’auditorium comunale di Altavilla Silentina. Il 28 aprile alle ore 9:30 tappa ad Albanella, ore 9.30; il confronto approda a Palazzo Spinelli, in piazza Guglielmo Marconi.

E poi Eboli, la città che più contesta il progetto attraverso comitati e gruppi politici. La stessa amministrazione comunale ha detto “no”. Qui il dibattito pubblico è previsto per il 3 maggio alle ore 17 presso l’IIS Mattei Fortunato. Infine Capaccio Paestum, dove c’è l’incontro conclusivo fissato per il 10 maggio alle ore 17 presso l’ex tabacchificio.

Le finalità degli incontri

Gli incontri, rivolti alla cittadinanza e al sistema degli attori locali (istituzionali e socioeconomici) hanno l’obiettivo di diffondere in maniera capillare le informazioni sul progetto e di raccogliere osservazioni, istanze e contributi dal territorio, fornendo l’occasione di partecipare alla riflessione e allo sviluppo del progetto, ragionando sulle alternative proposte.