Blue Marina Awards: premiato anche il porto di Marina di Camerota

Si è svolta a Roma, presso la sede di Unioncamere, la cerimonia di premiazione della terza edizione dei Blue Marina Awards. Un riconoscimento prestigioso che valorizza l’impegno e l’eccellenza delle strutture portuali turistiche nautiche italiane.

Un successo confermato

L’iniziativa, promossa da Assonautica Italiana e ASSONAT – Confcommercio, con il supporto tecnico del RINA, ha visto quest’anno la partecipazione di 18 strutture portuali, tra cui 13 porti turistici e 5 approdi turistici. Queste realtà si sono distinte per la qualità dei servizi offerti, l’attenzione all’ambiente e la capacità di innovare.

I premiati potranno fregiarsi del marchio Blue Marina Awards per un anno, un riconoscimento che li contraddistingue come strutture di eccellenza e attrae un turismo nautico sempre più esigente e attento alla sostenibilità. Anche il Cilento è stato protagonista, grazie al porto di Marina di Camerota.

L’importanza della blue economy

Durante la cerimonia, Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, ha evidenziato come i Blue Marina Awards siano uno strumento fondamentale per promuovere l’eccellenza delle strutture italiane a livello internazionale e per incentivare un turismo nautico sempre più sostenibile.

Bruno Santori, Vice Presidente di Assonat-Confcommercio, ha sottolineato il ruolo strategico dei marina nel collegare il mare con il territorio, offrendo una vasta gamma di servizi e valorizzando le risorse locali.

Sostenibilità e innovazione

Un tema centrale della premiazione è stata la sostenibilità. Molte delle strutture premiate hanno dimostrato un forte impegno verso la tutela dell’ambiente, adottando pratiche innovative per ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’uso di energie rinnovabili.

A conferma di ciò, è stato assegnato un premio speciale per la sostenibilità a Marina di Bisceglie, che si è distinta per le sue iniziative in questo campo.

I vincitori

Tra i vincitori di questa edizione, spiccano nomi importanti come Porto Cervo Marina, Porto Turistico di Capri, Venezia Certosa Marina e Marina Genova. Ma anche realtà più piccole, come il Porto Turistico di Marina di Camerota, hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

Per i Marina Resort e Porti Turistici:

Porto Turistico Marina Sveva, Marina di Porto Azzurro, Porto Cervo Marina Srl, P.T.C. Porto Turistico di Capri Spa Unipersonale, Azienda Multiservizi Andora Srl, Porto Turistico Marina Uno, Porto Turistico di Marina di Camerota, Venezia Certosa Marina, Porto Barricata, Marina Genova, Porto di Santa Teresa Gallura, Capo d’Orlando Marina, Bisceglie Approdi Spa Marina Resort.

Per gli approdi turistici:

Cala Cravieu soc. coop., Marina Cala dei Sardi, Centro Nautico Baia Levante di Falanga Natalino, Yachting Santa Margherita -Procida, Porto di Sperlonga.