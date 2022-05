Porto di Marina di Camerota: lunedì al via i lavori Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 6,4 milioni di euro dalla Regione Campania

CAMEROTA. Prenderanno il via lunedì 9 maggio, alle ore 18, i lavori di messa in sicurezza e adeguamento del porto di Marina di Camerota. Un intervento importantissimo, finanziato dalla Regione Campania per circa 6,4 milioni di euro. L’apertura del cantiere prevede una cerimonia pubblica, alla quale saranno presenti il sindaco, Mario Scarpitta, e gli altri componenti dell’amministrazione comunale.

Porto di Marina di Camerota: i lavori

Le opere erano state programmate da tempo: già nel 2018 fu annunciato il finanziamento ma i lavori, per una serie di intoppi, non sono mai partiti.

Il progetto prevede la conservazione dell’attuale layout del porto di Marina di Cameota, ma al contempo saranno previsti interventi che miglioreranno la funzione protettiva e dissipativa del moto ondose attraverso il rifiorimento della mantellata del molo di sopraflutto, l’allargamento del tratto della banchina interna del molo di soprafflutto ed ulteriori opere in grado di garantire una maggiore sicurezza.