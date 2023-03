Blitz della Polizia municipale al Liceo Artistico Carlo Levi di Eboli: topi, escrementi e infiltrazioni d’acqua

È di poco fa la notizia del blitz della Polizia Municipale presso la sede del Liceo Artistico Carlo Levi di Eboli a seguito di richiesta degli alunni che già da qualche giorno protestavano per carenze igieniche nel plesso scolastico.

Le criticità

Gli alunni erano in rivolta da diversi giorni e questa mattina hanno chiesto l’intervento dei caschi bianchi che, una volta sul posto, hanno constatato le notevoli infiltrazioni d’acqua nelle aule dell’Istituto e soprattutto la presenza di ratti e di escrementi addirittura attorno ai distributori automatici di cibi e bevande. Anche molti dei lavori realizzati dagli studenti nell’ambito di corsi e laboratori sono stati interessati dal passaggio di ratti e ricoperti dagli escrementi.

Da qui l’intervento della Polizia municipale

Gli uomini del capitano Mario Dura hanno effettuato il blitz e avviato tutta la procedura del caso inoltrando tempestivamente segnalazione agli organi di competenza per procedere alla immediata manutenzione dell’edificio e alla sanificazione dell’intero plesso scolastico e garantire il ripristino delle condizioni necessarie di sicurezza e pulizia.

La situazione al Liceo Artistico Carlo Levi di Eboli è stata seguita con attenzione dalle autorità competenti, che hanno garantito la massima attenzione alla questione e la risoluzione dei problemi riscontrati. La sicurezza e la salute degli studenti è una priorità assoluta per le autorità locali e per la Polizia Municipale, che rimarrà vigile e pronta ad agire in caso di nuove segnalazioni.