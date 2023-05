Blitz della Guardia di Finanza: di Salerno sequestrati preziosi per oltre 2mln di euro in un’attività di compro oro abusiva nel salernitano

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha condotto un’operazione di controllo finalizzata alla prevenzione e alla repressione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio in materia di preziosi. L’obiettivo era individuare e fermare le attività di compro oro abusivo presenti sul territorio.

Il sequestro di preziosi di valore

L’operazione ha portato al sequestro di una consistente quantità di preziosi illegalmente detenuti. Sono stati confiscati circa 50 kg di gioielli in oro, 170 kg di argento tra cui argenteria lavorata e 20 verghe in argento fuso, nonché 100 orologi di lusso. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera i 2 milioni di euro.

L’imprenditore denunciato per esercizio abusivo dell’attività di compro oro

Come risultato dell’operazione, è emerso che l’imprenditore responsabile della detenzione dei preziosi non era in regola con le normative vigenti. L’imprenditore è stato denunciato per il reato di esercizio abusivo dell’attività di compro oro. Infatti, risultava sprovvisto dell’iscrizione al registro degli operatori compro oro e della licenza per l’esercizio di attività in materia di oggetti preziosi.

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Salerno ha rappresentato un duro colpo per il compro oro abusivo presente nella zona. Il sequestro di preziosi dal valore complessivo di oltre 2 milioni di euro testimonia l’impegno delle autorità nel contrastare le attività illegali legate al sistema finanziario e al commercio di oggetti preziosi.