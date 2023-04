Battipaglia: Furto alla Compro oro. Caccia ai banditi

Nella notte tra giovedì e venerdì, il Compro oro di Via del Centenario è stato preso di mira da un gruppo di cinque banditi a volto coperto. Verso le 3 del mattino, i malviventi hanno aperto con violenza le porte del negozio, nonostante l’allarme sia entrato in funzione. Grazie alle telecamere di sorveglianza, le immagini dei cinque banditi sono state riprese e potranno essere utilizzate dalle forze dell’ordine nelle indagini.

Il bottino

I ladri, dopo aver messo a segno il colpo, si sono dileguati portando con sé tutti gli oggetti d’oro esposti nelle vetrine. Tuttavia, non hanno fatto in tempo ad accedere alla cassaforte.

Le indagini

Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi. Al momento, però, non ci sono ancora state tracce dei banditi e si continua a lavorare per trovare eventuali testimoni o indizi utili alla cattura dei responsabili, considerato anche che gli stessi avrebbero agiro a volto coperto.

La reazione della comunità

L’episodio ha scosso la comunità di Battipaglia, che si è espressa con fermezza contro i responsabili del furto. Alcuni negozianti del centro si sono detti preoccupati per la sicurezza delle loro attività e hanno chiesto un maggiore impegno delle forze dell’ordine per prevenire simili episodi.