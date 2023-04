Blitz dei Carabinieri, operazione antidroga nel salernitano: arrestato in flagranza di reato per detenzione di hashish ai fini di spaccio

In una operazione antidroga condotta oggi, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto un uomo, con precedenti penali, per detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio.

L’operazione dei Carabinieri

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di hashish. La polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare, dove sono stati rinvenuti circa 100 grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte per la vendita.

I precedenti penali

L’uomo, che non aveva precedenti penali, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, il che lascia supporre che fosse già pronto a distribuire la sostanza illecita.

La lotta contro la droga, l’impegno delle Forze dell’ordine

La droga sequestrata rappresenta un importante colpo per la lotta contro lo spaccio di stupefacenti nella zona di Salerno. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’intera filiera dello spaccio e di individuare eventuali complici dell’uomo arrestato.

La lotta contro il traffico di droga è uno dei principali obiettivi delle forze dell’ordine, poiché rappresenta una vera e propria piaga sociale