“Black Musica Matters”, lezione-concerto sulla storia della musica Afro-Americana: appuntamento ad Agropoli

È in programma il giorno 5 aprile, presso l’auditorium della scuola secondaria IC G.R. Vairo di Agropoli, la lezione-concerto dal nome “Black Music Matters” inerente la storia della musica Afro-Americana.

La giornata

L’iniziativa è stata supportata dal Dirigente scolastico Bruno Bonfrisco che, insieme al corpo docente, ne ha considerato il valore interdisciplinare, sociale ed artistico.

Lo spettacolo sarà mostrato ai soli alunni delle classi terze degli istituti di Giungano ed Agropoli

Il quartetto musicale sarà composto da Davide Castellano con voce narrante e canora, accompagnato da musicisti di rilievo del panorama jazzistico salernitano quali Davide Cantarella alla batteria, Domenico Andria al basso ed Umberto Elia al pianoforte.

I vari passi narrati saranno illustrati con l’uso del proiettore innestato nell’impianto audio-video installato e configurato dal M° Emilio Orrico con il supporto tecnico del docente Fedele Ciccarino.

“Avrei voluto avere la possibilità di poter frequentare la scuola diretta dal M° Bruno Bonfrisco. In segno di riconoscenza faremo del nostro meglio per comunicare la conoscenza e la passione per la musica Afro-Americana”– dice Davide Castellano.