Biagio Luongo incontra De Luca e Alfieri: continuano gli incontri istituzionali del sindaco di Campagna

Sin dal giorno dall’insediamento ufficiale il Sindaco della Città di Campagna Biagio Luongo ha intrapreso una serie di incontri istituzionali sul territorio e non solo. “Dopo anni di oscurantismo e silenzio, finalmente Campagna è tornata a dialogare direttamente con le Istituzioni Territoriali in maniera netta e decisiva – si legge in una nota stampa – Per la nostra Città, è stata una giornata di fondamentale importanza”.

Gli incontri del sindaco Luongo

Dopo gli incontri con l’Ente d’Ambito ed EcoAmbiente Salerno, in cui sono state affrontate tutte le tematiche necessarie affinché la Città riprenda il suo rapporto sano con la gestione delle problematiche da risolvere, il Sindaco Biagio Luongo ha infatti incontrato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Presidente della Provincia Franco Alfieri.

Il commento

In questi due incontri, particolarmente significativi, accompagnato anche dall’Assessore alle Opere Pubbliche Livio Moscato, “il Primo Cittadino ha precisato le urgenze e le necessità della nostra cara Città ricevendo grande disponibilità ed apertura. Un momento significativo e di grande riconoscimento per la nostra intera comunità”.

Entusiasmo e partecipazione, anche la squadra di governo è già operativa e a lavoro. “Campagna incontra finalmente il suo destino di grande Città e si rimette sui binari giusti per tornare a crescere e ad essere protagonista del territorio”.