Benzina alle stelle, in Italia rincari sotto la media UE: il parere degli automobilisti

Il costante rialzo dei prezzi dei carburanti continua a mettere a dura prova i bilanci di famiglie e imprese. Sebbene la spinta inflazionistica non mostri segni di arresto, l’Italia registra un incremento dei costi alla pompa inferiore rispetto a quello osservato a livello continentale. I dati Eurostat aggiornati a fine luglio evidenziano infatti per la Penisola un aumento del 12,5% per benzina e diesel, un valore nettamente al di sotto della media dei Ventisette Paesi membri dell’Unione Europea, attestatasi al 16,9%. Nonostante il divario favorevole di oltre quattro punti percentuali, l’impatto del rincaro sul potere d’acquisto quotidiano rimane un tema critico al centro del dibattito pubblico.
Il peso delle accise e la spaccatura dell’opinione pubblica
Se l’analisi macroeconomica posiziona il Paese in una condizione relativamente migliore rispetto a molti partner europei, la percezione reale lungo le strade italiane riflette un forte disagio. La componente fiscale — in particolare il peso strutturale delle accise — rappresenta il principale fattore di scontro e malcontento tra i consumatori.
Tra la popolazione serpeggia una sensazione di rassegnazione di fronte a dinamiche considerate ormai inevitabili e legate a decisioni governative e di mercato non modificabili nel breve periodo. Parallelamente, cresce la protesta di chi ritiene l’attuale livello di tassazione indiretta non più sostenibile.
Le richieste delle categorie e dei pendolari al Governo
L’attenzione si sposta in modo particolare su chi utilizza il veicolo privato non per svago, ma come strumento indispensabile di lavoro o per gli spostamenti quotidiani legati all’attività professionale. In questo contesto, le istanze rivolte alle istituzioni si focalizzano su interventi diretti al calo dei prezzi.
Dalle testimonianze raccolte emerge chiaramente la richiesta al Governo di una revisione del prelievo fiscale: un taglio drastico o un’eliminazione temporanea delle accise viene indicata come l’unica misura idonea a dare respiro a pendolari e trasportatori. Il confronto rimane dunque aperto tra la necessità di far quadrare i conti pubblici e l’esigenza di tutelare il reddito disponibile dei cittadini di fronte ai continui rincari energetici.