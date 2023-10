«Bentornati al Sud» 15 anni dopo, Claudio Bisio: “Io e Alessandro Siani pensiamo ad un terzo capitolo”

Potrebbe essere “Bentornati al Sud” il titolo del nuovo film che vedrebbe riunirsi, sul grande schermo, la coppia Claudio Bisio – Alessandro Siani. E’ lo stesso attore, Claudio Bisio, a lanciare l’indiscrezione, a 15 anni dall’uscita di “Benvenuti al Sud”. L’attore, insieme al collega e compagno d’avventura, Alessandro Siani, starebbe valutando la possibilità di riportare al cinema, le avventure dei personaggi che hanno conquistato il pubblico italiano con la loro irresistibile commedia. Bisio ha confermato l’idea, ma ha tenuto a sottolineare che ancora non esiste una sceneggiatura definitiva. L’idea di un sequel ha scatenato un tan tan, soprattutto sul web e sui social, ma al momento le parole chiave sono “progetto” e “pensiero”.

Le parole dell’attore

“Non sappiamo neanche noi se abbiamo già raccontato tutto tra Nord e Sud,” ha dichiarato Bisio. “Non c’è ancora la sceneggiatura. Stiamo raccontandocela. Chissà cosa riserverà il futuro.”

Ricorderete tutti che, la splendida location del primo film, “Benvenuti al Sud”, era stata Castellabate, con i suoi paesaggi mozzafiato e il suo fascino mediterraneo. Il Borgo cilentano aveva accolto, con particolare entusiasmo, le vicende del protagonista Alberto Colombo (interpretato proprio da Claudio Bisio), della sua famiglia e di Mattia Volpe (interpretato da Alessandro Siani).

Nel secondo film, “Benvenuti al Nord”, le location si erano spostate al freddo e metropolitano Nord Italia. Dunque, la domanda rimane: “Bentornati al Sud” farà ritorno a Castellabate? I fan sperano che la cittadina costiera possa nuovamente essere il palcoscenico per questa nuova e ipotetica avventura.

Una cosa è certa, qualora il film dovesse tornare sul grande schermo, avrebbe già un successo assicurato. Il terzo capitolo, “Bentornati al Sud”, potrebbe essere il giusto mix tra commedia irresistibile e la valorizzazione, ancora una volta, del bellissimo territorio del Cilento.

La trama di Benvenuti al Sud

Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale in Brianza, tenta di ottenere un trasferimento a Milano per soddisfare il desiderio di sua moglie Silvia di vivere lì. Per farlo, decide di fingersi paraplegico, ma l’inganno viene svelato. Accetta un trasferimento in Cilento, a Castellabate, nonostante gli avvertimenti sulle difficoltà del Sud. Inizialmente preoccupato, Alberto si ambienta bene e scopre la bellezza del luogo e la cordialità dei residenti, sfatando pregiudizi. Tuttavia, nasconde la realtà a Silvia, raccontandole il contrario per migliorare il loro rapporto. Quando Silvia lo visita, gli amici organizzano uno spettacolo per far sembrare Castellabate caotica e pericolosa. La verità viene alla luce, e Silvia minaccia la separazione.

Nel frattempo, Alberto aiuta un amico a riconquistare la sua ex. Silvia scopre che le accuse erano infondate e perdona Alberto. La famiglia trascorre due anni felici a Castellabate. Quando arriva finalmente la lettera di trasferimento a Milano, Alberto è diviso tra il ritorno a casa e la tristezza di lasciare Castellabate. Alla fine, partono per la loro nuova destinazione insieme.