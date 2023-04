Beni confiscati alla criminalità, Comune del Cilento punta all’utilizzo per scopi sociali

Il Comune di Laureana Cilento è pronto a riutilizzare per finalità sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata. In particolare l’Ente era risultato assegnatario di un Fabbricato in Piazza Aldo Moro.

Al via l’iter per il riutilizzo dell’edificio

Con atti precedenti sono state espletate, da parte dell’Ammirazione Comunale con a capo il sindaco Angelo Serra, tutte le procedure amministrative per l’assegnazione degli alloggi e pertanto occorre procedere all’assegnazione degli stessi con la sottoscrizione di appositi atti.

Pertanto ora l’amministrazione comunale ha dato il via libera al completamento delle pratiche tecnico-amministrative inerenti il frazionamento e l’individuazione catastale di ciascuno alloggio avvalendosi del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Area Manutenzione ed Urbanistica, Geom. Roberto Voria.

I beni confiscati alla criminalità a Laureana Cilento

Nello specifico i beni assegnati a Laureana Cilento sono un garage, un appartamento in condominio, un terreno in zona parcheggio limitrofa al fabbricato e un altro terreno nei pressi del giardino limitrofo al fabbricato. Il tutto in Piazza Aldo Moro. Il canone di locazione per i beni sarà di 100 euro per ciascun alloggio.

L’Ente cilentano punta quindi alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata destinandoli a finalità sociali.