Beni confiscati alla criminalità in locazione a Laureana Cilento

Il Comune di Laureana Cilento pronto a concedere in locazione beni confiscati alla criminalità organizzata. Gli immobili sono stati trasferiti nei mesi scorsi all’Ente che ora ha avviato la Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione, come già stabilito dalla giunta comunale. L’Ente, guidato dal sindaco Angelo Serra, punta a cedere in locazione i beni a persone in condizioni di disagio economico.

I beni confiscati alla criminalità a Laureana Cilento

Nello specifico si tratta di un garage, un appartamento in condominio, un terreno in zona parcheggio limitrofa al fabbricato; e un altro terreno nei pressi del giardino limitrofo al fabbricato. Il tutto in Piazza Aldo Moro. Il canone di locazione per i beni sarà di 100 euro per ciascun alloggio.

Come partecipare all’avviso pubblico

Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana; risiedono nel Comune di Laureana Cilento; non sono proprietari di un’altra abitazione, hanno un ISEE, in corso di validità, non superiore a € 8.000,00.

La domanda di presentazione, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Laureana Cilento, mediante raccomandata indirizzata al Comune di Laureana, Via del Mercato, 24 84050 Laureana Cilento; consegna a mano allo sportello oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it

C’è tempo fino al 28 ottobre prossimo.

L’assegnazione

All’accertamento dei requisiti, una apposita Commissione, formulerà una graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei beni confiscati a Laureana Cilento. La determinazione avverrà mediante l’attribuzione ad ogni domanda di un punteggio. Si terrà conto della composizione del nucleo familiare, dei casi di disagio e del valore Isee.

L’assegnatario dovrà sottoscrivere un contratto di locazione della durata di sei anni (rinnovabile). Le forniture di acqua, luce e gas, saranno a carico del destinatario.