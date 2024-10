Bellosguardo, un ufficio per intercettare e gestire le opportunità del Pnrr

Il Comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco Giuseppe Parente, ha deciso di istituire un ufficio di coordinamento PNRR a supporto dell’Ufficio tecnico comunale, per il corretto proseguo delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’iniziativa

L’Ente è risultato beneficiario di una serie di interventi a valere sul PNRR da attuare sul territorio comunale, tra cui lavori di risanamento da rischio idrogeologico e di efficientamento energetico, la realizzazione di una Casa di Comunità, di un asilo nido, di una palestra a servizio dell’edificio scolastico “Attilio Pepe”, e tanti altri; tali progetti risultano particolarmente complessi e richiedono per questo un supporto plurispecialistico legato agli oneri di rendicontazione e monitoraggio su tutti gli aspetti del PNRR.

I fondi dal Ministero

Per facilitare e ridurre i tempi di realizzazione dei progetti previsti dal Pnrr è stato predisposto un fondo per le assunzioni Pnrr per i piccoli comuni di personale tecnico specializzato, a cui anche Bellosguardo ha fatto richiesta. Si tratta di risorse specifiche del Ministero dell’interno per gli enti che non superano i 5mila abitanti, spesso i più carenti in termini di personale e competenze.

ll personale assunto non è di tipo dirigenziale, si tratta di figure tecniche con delle competenze specifiche per portare a compimento i progetti del Pnrr. I contratti infatti sono a tempo determinato: possono superare i 36 mesi di durata ma non possono eccedere il periodo complessivo del piano.