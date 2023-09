Bellosguardo, presentato progetto per un nuovo edificio scolastico

La giunta di Bellosguardo, presieduta dal sindaco Giuseppe Parente, ha deciso di aderire alla missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”. Il progetto prevede l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio scolastico “Emilio Pepe” in via Carlo Marmo.

L’obiettivo da raggiungere

L’obiettivo da raggiungere è l’efficientamento energetico, si deve ridurre la dispersione di energia per evitare inutili sprechi, questo sia per motivi ecologici che per motivi economici. Tali interventi, infatti, tendono a ripagarsi nel giro di alcuni anni grazie al risparmio della componente energia. Un altro motivo che spinge il comune all’abbattimento e alla ricostruzione è la sicurezza. I nuovi edifici rispettano criteri di anti-sismicità che non possono essere ottenuti con la riqualificazione delle strutture già esistenti.

I costi e i dettagli dei lavori

I fondi utilizzati, come già anticipato, sono quelli del PNRR, che dovrà farsi carico di circa 920 mila euro. Cifra che racchiude sia gli interventi edili sia le spese di progettazione. La prossima tappa verso l’inizio dei lavori sarà quella di far uscire il bando per reperire una ditta appaltatrice. a questo punto dopo l’assegnazione potrà essere posta la prima pietra.