Bellosguardo, approvato il regolamento della “Consulta delle Associazioni”. Le associazioni sono invitate a partecipare

Il comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco, Giuseppe Parente, ha approvato il regolamento per la “Consulta delle Associazioni“, uno strumento voluto per facilitare il dialogo e la collaborazione tra il Comune e le associazioni operanti sul territorio, come già previsto dallo stesso statuto comunale.

Il regolamento

Il regolamento è stato approvato in seguito a diversi incontri e a tanti momenti di confronto tra gli amministratori e i rappresentanti dell’associazionismo locale.

L’Ente ha anche diramato l’avviso pubblico per invitare tutte le associazioni presenti sul territorio a partecipare alla costituzione della “Consulta delle Associazioni”, uno spazio che mira, inoltre, a favorire i momenti culturali e sociali creando una programmazione unitaria e condivisa dalle varie attività.

Tra i requisiti che dovranno avere le associazioni per aderire all’iniziativa c’è quello di avere sede o operare stabilmente nel Comune di Bellosguardo,

L’adesione dovrà essere presentata entro il 26 novembre consegnando presso gli uffici comunali di Bellosguardo, o tramite e-mail inviata all’indirizzo pec comune.bellosguardo@asmepec.it, i moduli pubblicati sulle pagine istituzionali dell’ente compilati in ogni loro parte.