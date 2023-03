“Bellezza e legalità”: un weekend all’insegna della cultura per gli studenti del “Perito-Levi” di Eboli

Un weekend all’insegna di “bellezza e legalità” quello che attende gli studenti dell’IIS “Perito-Levi” di Eboli, diretto dalla Prof.ssa Laura Maria Cestaro, che saranno protagonisti di attività di altissimo spessore sociale e culturale.

Ecco il programma

A partire dalla straordinaria esperienza che vedrà tre classi, due del Liceo Classico e una del Liceo Classico Europeo, cimentarsi, dopo un importante percorso formativo, in guide per le “Domeniche del FAI” che in questo weekend apriranno le porte a Salerno di alcuni tra i più bei palazzi e luoghi d’arte della città.

Ma già domani, venerdì 24 marzo, alle ore 9,30, nell’auditorium del Liceo Classico di Eboli, gli alunni incontreranno la scrittrice Annalisa Ambrosio, della Scuola Holden di Torino, per due interventi su Dante e Voltaire.

Infine, sabato 25 marzo, alle 10,00, presso la Galleria d’Arte del Liceo Artistico “Perito-Levi”, gli studenti saranno impegnati nell’ascoltare due importanti testimonianze della lotta alle mafie e a confrontarsi con due significativi ospiti: la prof. Maria Pia Mercurio, referente del Presidio di Libera a Eboli e Mario Esposito Ferraioli, fratello di Antonio Esposito Ferraioli, operaio e sindacalista, di Pagani, ucciso per il suo impegno antimafia nel 1978.

Tre appuntamenti di altissimo valore per gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli, che saranno impegnati in tre attività tra “Bellezza e Legalità”

Il primo riguarda le Giornate FAI di Primavera che a Salerno saranno animate in questo weekend dagli alunni delle classi 4A e 4B del Liceo Classico e 3F del Liceo Classico Europeo “Perito Levi” nell’ambito del PCTO “Apprendisti Ciceroni”, coordinati dai tutor proff. Maria Rosaria Conforti e Gerardo Falcone, e al quale, in una logica di interdisciplinarità, hanno contribuito per la classe 3F, le proff. Serena Carpine, Veronica Natella, Giovanna Russo e Fortunata Sisto. Gli alunni, dopo un percorso di formazione organizzato dal FAI, dalla prof.ssa Conforti e dalla prof.ssa Paola Piras, faranno da ciceroni ai visitatori e turisti nei siti FAI della città di Salerno.

Le giornate FAI di primavera

Le Giornate di Primavera organizzate dal Fondo Ambiente Italiano, arrivate alla loro XXX edizione, apriranno quest’anno le porte a 750 luoghi straordinari in tutta Italia. Tanti anche quelli salernitani. E così gli alunni delle tre classi del Liceo Classico si troveranno ad accompagnare e illustrare tali luoghi alle persone che approfitteranno della straordinaria occasione. Un’attività che coniuga il percorso formativo portato avanti nell’istituto ebolitano, al rapporto fruttuoso con il territorio e con le sue agenzie culturali più significative.

Ma altre due attività caratterizzeranno il weekend dei ragazzi del “Perito-Levi”.

Appuntamento domani 24 marzo, il programma

Domani, venerdì 24 marzo alle ore 9:30 nell’Auditorium “Marcello Gigante” del Liceo ebolitano, si terrà l’incontro con la scrittrice Annalisa Ambrosio, della Scuola Holden di Torino, con due interventi, il primo su “Gli effetti dell’amore. La Vita Nova di Dante” e il secondo su “Quando ti crolla la terra sotto i piedi. Il candido di Voltaire”, il tutto coordinato dal prof. Rosario Scannapieco. Un appuntamento con la cultura grazie a una scrittrice di valore nell’ambito del progetto: “Holden Classics: i grandi classici addomesticati”, che ha visto coinvolti circa 200 alunni del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo.

Infine, sabato 25 marzo alle ore 10:00, presso la Galleria d’Arte del Liceo Artistico “Perito-Levi”, gli studenti incontreranno la prof.ssa Maria Pia Mercurio, referente del presidio dell’associazione Libera di Eboli, e Mario Esposito Ferraioli, fratello di Antonio Esposito Ferraioli, l’operaio sindacalista di Pagani che nel 1978 fu vittima della mafia per aver denunciato e indagato sul ruolo della mafia nella fabbrica in cui lavorava.

Una significativa iniziativa realizzata in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e che coinvolgerà circa 70 alunni delle classi quarte e quinte del Liceo Artistico e coordinata dalla prof. Rosaria Balestrieri.

Le dichiarazioni

“Una serie di iniziative estremamente interessanti e significative – ha dichiarato la Dirigente Scolastica del Perito-Levi, Laura Maria Cestaro – che permettono di coniugare i percorsi formativi di tutti i nostri indirizzi, con l’attenzione al territorio e al sociale, attivando sinergie importanti con gli stakeholder socio-culturali operanti nelle nostre comunità di riferimento.

Un grazie sincero va quindi al FAI, va al Presidio di Eboli dell’associazione Libera, va alla Scuola Holden di Torino, va a tutti i professori che hanno portato avanti con passione questi progetti e va a tutti i nostri studenti che si sono impegnati perché tutto ciò si realizzasse”.