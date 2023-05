Bel tempo agli sgoccioli. Dalla prossima settimana torna la pioggia

La settimana prosegue in compagnia di pressioni medio-alte che abbracciano gran parte delle nostre regioni meridionali, determinando condizioni di bel tempo prevalente nel corso della mattinata. Tuttavia, nel pomeriggio, a causa dell’assenza di una cupola anticiclonica strutturata in quota, si prevede la formazione di nuovi rovesci e temporali.

Questi potrebbero originarsi dai settori appenninici e a tratti sconfinare anche sulle coste, specie tirreniche. Nel corso dei prossimi giorni, si osserverà un aumento delle temperature, con valori localmente compresi tra i 26°C e i 28°C nel weekend.

Venerdì: Bel tempo con fenomeni isolati nella provincia di Salerno

VENERDI’: venerdì l’alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico, sul litorale sud della provincia di Salerno si prevedono cieli inizialmente poco nuvolosi, ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata, accompagnate da deboli piogge. La situazione si rasserenerà in serata.

Sulle pianure meridionali, si osserverà un aumento progressivo della nuvolosità con deboli piogge nel pomeriggio, ma il tempo si schiarirà in serata. Sull’Appennino e sul subappennino, si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, successivamente ruotanti verso settentrione, mentre il livello zero termico sarà intorno ai 3150 metri. Il mare sarà poco mosso.

Sabato: Tempo stabile e soleggiato in tutta la regione

SABATO: sabato un campo di alte pressioni abbraccerà la Regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico, sul Cilento si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Sulle pianure, si osserveranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Sull’Appennino e sul subappennino, la giornata sarà caratterizzata da un tempo variabile, con maggiori schiarite nel pomeriggio.

Sull’Appennino, invece, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, successivamente ruotanti verso settentrione, e il livello zero termico si attesterà intorno ai 3100 metri.

Tempo stabile e soleggiato domenica

DOMENICA: l’alta pressione garantisce tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo annuvolamenti pomeridiani in parziale diradamento dalla sera. Nello specifico sul litorale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Mare poco mosso.