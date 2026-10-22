BCC Magna Grecia e GAL Vallo di Diano: accordo per il credito alle imprese

Favorire l’accesso al credito, sostenere gli investimenti delle imprese e accompagnare i percorsi di sviluppo del territorio. Nasce con questi obiettivi la convenzione sottoscritta tra la BCC Magna Grecia e il GAL Vallo di Diano, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale “Vallo di Diano: Comunità del Cibo e del Benessere”. La convenzione disciplina specifiche agevolazioni finanziarie destinate ai beneficiari dei bandi e delle iniziative attivate dal GAL nell’ambito della programmazione CSR Campania 2023-2029.

Linee di credito e supporto alle filiere locali

L’accordo rappresenta un importante strumento di supporto per le imprese del territorio, con particolare attenzione alle filiere agricole, agroalimentari, artigianali e alle nuove iniziative imprenditoriali. Attraverso linee di credito dedicate, BCC Magna Grecia si impegna a favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Progetti Complessi di Comunità promossi dal GAL, contribuendo a rafforzare la competitività e l’innovazione del tessuto economico locale.

Misure finanziarie per start up e iniziative sul territorio

La convenzione prevede specifiche misure per le start up e per le imprese già operative, oltre a forme di supporto per l’anticipazione dei contributi pubblici e per il cofinanziamento degli investimenti. L’intesa contempla inoltre attività congiunte di informazione, educazione finanziaria, animazione territoriale e promozione delle opportunità offerte dalla Strategia di Sviluppo Locale.

La firma dell’intesa e i presenti all’incontro

La convenzione è stata firmata dalla presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D’Alto, e dal presidente di BCC Magna Grecia, Giuseppe Tuozzo. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il coordinatore del GAL Italo Bianculli e, per BCC Magna Grecia, il vicedirettore generale vicario Giuseppe Nese e il vicedirettore generale Andrea Amodio. Presente anche l’avvocato Pasquale Gentile, nella doppia veste di componente del CDA del GAL Vallo di Diano e di BCC Magna Grecia.

Le dichiarazioni del presidente della BCC Magna Grecia

“Questa convenzione – ha sottolineato Giuseppe Tuozzo, presidente di BCC Magna Grecia – rappresenta molto più di un accordo operativo: è la conferma della volontà della nostra Banca di continuare a essere un punto di riferimento per famiglie, imprese e comunità, mettendo il credito al servizio delle opportunità di sviluppo. Quando un territorio esprime idee, progettualità e capacità di innovare, il nostro compito è accompagnarle e sostenerle affinché possano tradursi in crescita, occupazione e valore condiviso. Il Vallo di Diano possiede risorse straordinarie, competenze, tradizioni produttive e potenzialità ancora da esprimere appieno. Grazie a questa collaborazione con il GAL vogliamo contribuire a creare le condizioni affinché imprese, giovani e operatori economici possano investire con maggiore fiducia nel proprio futuro e in quello delle nostre comunità”.

Grande anche la soddisfazione di Angela D’Alto, presidente del GAL Vallo di Diano: “Abbiamo accolto con enorme piacere – ha evidenziato D’Alto – la volontà della BCC Magna Grecia di sottoscrivere questa convenzione. Rafforzare l’accesso al credito offrendo liquidità e anticipazione dei contributi consente ai futuri beneficiari dei nostri bandi (start up, imprese agricole), soprattutto se si tratta di giovani, di partire con serenità. Negli anni ci siamo accorti che spesso la mancanza di liquidità iniziale è il principale ostacolo per le imprese che vogliono accedere ai fondi europei e regionali. I contributi pubblici (come quelli del CSR Campania) vengono solitamente erogati dopo che i lavori sono stati fatti e pagati. Grazie a questo accordo, anticipando il denaro necessario, si permette alle aziende di far partire subito i progetti”.

Un impegno orientato alla crescita sostenibile

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di BCC Magna Grecia a favore dello sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori di riferimento, promuovendo modelli di crescita capaci di valorizzare le identità locali, sostenere l’imprenditorialità e generare nuove opportunità per le future generazioni.