Battuta d’arresto per la Polisportiva Basket Agropoli

La Polisportiva Basket Agropoli cade in casa contro il Casal di Principe per 60-62, arriva così la seconda sconfitta stagionale per i ragazzi di coach Barbuto.

La Partita

Il primo quarto è abbastanza equilibrato con le due squadre che rispondo colpo su colpo, buono l’avvio di Marino per i delfini che terminano con il punteggio di 16-18. Nel secondo quarto continua l’equilibrio con i delfini che non riescono a trovare buone giocate per liberare i propri giocatori al tiro, ne approfitta la squadra ospite piazzando un primo allungo, nel finale del secondo quarto decisiva la tripla di Borrelli sullo scadere che fissa il risultato sul 32-31.

La ripresa

Nella ripresa i delfini entrano in campo con un pessimo approccio, Casa di Principe sfrutta il momento negativo della squadra di casa e fissa il punteggio sul 40-49. Nell’ultimo quarto l’Agropoli prova a rientrare in partita con Tempone che piazza un paio di canestri importanti per riportare i suoi in partita. Gli ultimi minuti di gara sono concitati con le due squadre che vengono divise da pochi punti, l’Agropoli non riesce a piazzare l’allungo decisivo per portarsi in partita e il match termina con il risultato di 60-62 per Casal di Principe.

Termina così l’incontro, con la Polisportiva Basket Agropoli che subisce la seconda sconfitta stagionale in casa e perde il primato in classifica.

L’iniziativa benefica

Da sottolineare durante l’incontro il lancio di peluches che è avvenuto nel terzo quarto, iniziativa benefica da parte della società volta a regalare un sorriso ai bambini in difficoltà.