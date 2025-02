Battipagliese vittoriosa al “Carrano”: decide Ripa tra le polemiche

Finisce 0-1 il match tanto atteso tra Polisportiva Santa Maria e Battipagliese. A decidere una gara molto equilibrata un calcio di rigore, molto contestato, di Ripa.

Primo tempo

Inizio dirompente del Santa Maria che sfiora il vantaggio al 7’ con un tiro di Navarrete, su sponda di Di Giacomo, che trova la risposta di Trapani. La risposta della Battipagliese è affidata a Ripa che manca sotto porta l’appuntamento con il gol grazie anche una deviazione tempestiva che fa alzare il pallone sopra la traversa. Gli ospiti sfiorano il gol anche al 15’ con un colpo di testa di Ripa, innescato ancora da Tedesco, ma sulla sua traiettoria c’è ancora Volzone. Inerzia della gara a favore dei giallorossi che si rendono nuovamente insidioso con Formisano dalla distanza e poi De Cono che non riesce a spingere in porta su un assist delizioso di Formisano. Si rivede nel finale la squadra di Pietropino, ma Della Vecchia schiaccia troppo la sua conclusione dal limite dell’area.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con una traversa della Battipagliese: Ripa anticipa tutti di testa e il pallone si stampa sul legno. Al 5’ il direttore di gara assegna un rigore molto generoso agli ospiti per un presunto fallo con le mani in area di Liguoro: dal dischetto non sbaglia Ripa per il vantaggio ospite. Clamorosa occasione per pareggiare nel finale sui piedi di Lebro: miracolo di Trapani a salvare in angolo.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Volzone; Strianese, Bisceglia, Romanelli (42’ st Salzano); De Cono, Santoro, D’Auria (18’ st Lopetrone), Formisano (27’ st Lebro), Liguoro; Di Giacomo, Navarrete (42’ st Chkour). A disp.: Lettieri, Ventura, Siciliano, Lembo, Ciornei. All.: De Felice.

Battipagliese (3-4-3): Trapani; Suozzo, Magliano, Calvanese; Della Vecchia (43’ st Spagnuolo), Formicola, Olmos, Tomolillo (30’ st Losasso); Tedesco (46’ st Boglic), Ripa, Minicone (39’ st Petrosino). A disp.: Esposito, Mele, Masella, Tarcinale, Cafaro, Losasso. All.: Pietropinto.

Arbitro: Francesco Albione di Lecce (Vanacore-Giunta)

Marcatori: 6’ st Ripa (B) su rig.

Espulsi: –

Ammoniti: Santoro (SM), Della Vecchia (B), Formisano (SM), Formicola (B), D’Auria (SM), Magliano (B), Romanelli (SM), Olmos (B), Lopetrone (SM)

Note: 7-4 angoli. Recupero: 1’ pt e 5’ st.