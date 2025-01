Battipagliese vittoriosa a Capaccio

Nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese supera il fanalino di coda Calpazio a domicilio trovando la quarta vittoria consecutiva e consolidando il proprio piazzamento in testa al girone in solitaria visto lo stop esterno del Santa Maria la Carità. Ancora a segno capitan Ripa, giunto al quindicesimo centro stagionale. Gara tutt’altro facile quella di Capaccio con i padroni di casa ben messi in campo e combattivi su ogni pallone. Dall’altra parte le zebrette perdono Moussa, Tomolillo e Suozzo prima della partita e vedono l’esordio dal primo minuto di Mele sulla corsia sinistra.

Il match

Il primo tempo vive di fiammate bianconere: al 9’ Ripa inventa per Spagnuolo che, a tu per tu con Tesoniero, si fa ipnotizzare dal portiere di casa. All’11 Battipagliese in vantaggio: cross al bacio di Formicola a tagliare fuori tutta la difesa ospite e trovando Ripa ben appostato in area che deve solo appoggiare il pallone in rete. Prima del duplice fischio altre due occasioni per il bomber zebrato: al 35’ ci prova al volo da fuori area ma la sfera termina fuori non di molto; al 38’ Tedesco apparecchia per la conclusione di Ripa dal limite con la palla che sfiora il palo.

Ad inizio ripresa Calpazio pericolosissima con Marrocco che a tu per tu con Trapani colpisce la base del palo. La forte pioggia condiziona il gioco ma è sempre la Battipagliese a mantenere il pallino del gioco fino al gol che chiude i giochi: siamo al 37’ quando una punizione di Tedesco colpisce l’incrocio dei pali con la sfera che sbatte sul piede di Galiano e finisce in rete. E’ il gol che decide il match.